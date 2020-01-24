İstanbul Valisi Yerlikaya, Elazığ depremiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya, Elazığ depremiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı Açıklaması
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yaptıkları sırada Elazığ'daki deprem haberini aldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:06 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yaptıkları sırada Elazığ'daki deprem haberini aldıklarını belirtti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:
"AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısını Bakanımız Süleyman Soylu ile yaparken Elazığ'daki deprem haberini aldık. Başta Elazığ olmak üzere, yurdumuzun önemli bir kesiminde hissedilen depremi yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
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