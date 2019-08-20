Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu
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İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu

55 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu.
İstanbul Valisi, İstanbul, Eminönü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:04 
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