İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu
55 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü
alt geçidinde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:04
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