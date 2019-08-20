Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidindeki dükkanlarda incelemede bulundu
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İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidindeki dükkanlarda incelemede bulundu

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cumartesi günkü sağanaktan etkilenen Eminönü alt geçidindeki dükkanlarda incelemede bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cumartesi günkü sağanaktan etkilenen Eminönü alt geçidindeki dükkanlarda incelemede bulundu.
İstanbul Valisi, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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