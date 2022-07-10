İstanbul Valisi Yerlikaya Esenyurt'ta İncelemede Bulundu - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya Esenyurt'ta İncelemede Bulundu

10.07.2022 17:26
İstanbul Valisi Yerlikaya Esenyurt'ta İncelemede Bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da dün geceden beri etkili olan yağışın ardından Esenyurt’un Yeşilyurt ve Pınar mahallelerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağışın ardından Esenyurt'un Yeşilyurt ve Pınar mahallelerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında Esenyurt'ta Haramidere taştı. Taşkın ve şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel yaşanırken; bazı ev ve işyerlerini su bastı.

"DEVLETİMİZ HEMŞERİLERİMİZİN YANINDA"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Esenyurt'ta incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası Esenyurt ilçemizde incelemelerde bulunuyoruz. Hemşerilerimize geçmiş oldun. Devletimiz bütün kurumlarıyla hemşerilerimizin maddi ve manevi olarak yanında. Esenyurt ilçemiz Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde incelemelerde bulunuyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Esenyurt, Pınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya Esenyurt'ta İncelemede Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya Esenyurt'ta İncelemede Bulundu - Son Dakika
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