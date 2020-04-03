İstanbul Valisi Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulu'nun yarın video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulu'nun yarın video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'nun yarın saat 15.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:00 Kaynak: İHA
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