İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul'un boş kalan bazı meydanlarının videosunu paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul'un bazı meydanlarının bulunduğu bir video paylaştı. Yerlikaya, boş kalan meydanların görüntüsünü paylaşarak "Biraz daha sabır" ifadesini kullandı.

(İHA)