İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı.
Vali Yerlikaya, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat gecenizi tebrik ediyor, nice kandillere, sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:01 Kaynak: AA
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