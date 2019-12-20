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İstanbul Valisi Yerlikaya: "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:54 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya: "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi."
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