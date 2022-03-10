İstanbul Valisi Yerlikaya karla mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya karla mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı

10.03.2022 16:34

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile kamu kurumlarındaki hamile, malul ve engellilerin yarın idari izinli sayılacaklarını, bugün saat 19.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile kamu kurumlarındaki hamile, malul ve engellilerin yarın idari izinli sayılacaklarını, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının da yasaklanacağını duyurdu.

Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kentteki kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Vali Yerlikaya, geçen salı günü AFAD'da, kaymakamlar, Büyükşehir, ilçe belediye başkanları, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik görevlileri, AFAD, AKOM, Türk Kızılay ve ilgili kurumların katılımıyla Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı yaptıklarını anımsattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu toplantıda yaptığı kapsamlı hava tahmin sunumuna göre, kuvvetli ve yoğun kar yağışının şehirde yol açabileceği olumsuz durumlara karşı alınabilecek tüm tedbirleri değerlendirdiklerini kaydeden Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden gelen veriler ışığında vatandaşların başta sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerekli tüm idari tedbirleri aldıklarını, almaya da devam ettiklerini bildirdi.

Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:

"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç, Kuzey Marmara Otoyolu ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 215 personel, 117 araç, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 kilometrelik yol ağında 170 personel, 73 araç, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22 bin 377 personel, 4 bin 457 araç, Jandarma Komutanlığımızda 87 noktada 435 timde görevli 2 bin 554 personel, Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplamda 24 bin 520 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık."

"İlgili bakanlar süreci anbean takip ediyor"

İstanbul Valisi Yerlikaya, AFAD'ın 207 personeli ve 78 aracıyla olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat esasıyla görevinin başında olduğunu, Türk Kızılayın da 37 noktada 160'ı gönüllü toplam 317 personeli ve 90 aracıyla vatandaşlara ikram hizmeti sunmaya devam ettiğini söyledi.

Dün okullarda, üniversitelerde, anaokulu, gündüz bakımevi ve kreşlerde eğitime 14 Mart Pazartesi gününe dek ara verdiklerini hatırlatan Yerlikaya, aynı zamanda güvenlik, sağlık ile ulaşım hizmetleri dışındaki kurumlarda görev alan personelin bugün idari izinli sayılmasını kararlaştırdıklarını anımsattı.

Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un süreci anbean takip ettiğini kaydetti.

Hareket halindeki tır ve kamyonlara kontrollü izin

Trakya ve Anadolu istikametinden saat 04.00 itibarıyla İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların şehre girişini, şehir içindeki tır ile kamyonların ise trafiğe çıkışını durdurduklarını hatırlatan Yerlikaya, hareket halindeki tır ve kamyonların en yakın park alanında durmalarını istediklerini söyledi.

Yerlikaya, Meteorolojiden aldıkları veriler ışığında bu araçların bugün saat 10.40 itibarıyla kontrollü şekilde geçişlerine izin verdiklerini, hava koşulları müsaade ettiği ölçüde geçişlerine izin vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gösterilen park alanlarında yapılan uyarı ve alınan tedbirlere uyan tüm sürücülere teşekkür eden Yerlikaya, güvenliğin öncelik olduğunu belirterek tüm sürücülere kazasız, güvenli ve hayırlı yolculuklar diledi.

Yerlikaya, gece boyunca otoyol hizmetleri ve park alanlarında sudan, sıcak çorbaya ikramlarını eksik etmeyen Türk Kızılaya da teşekkür etti.

Birkaç gün daha devam edeceği belirtilen olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri bilimsel veri ve istişareler aldıklarını, almaya da devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, bunları da süratle paylaştıklarını dile getirdi.

Scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yapılan değerlendirmeler sonucunda iki yeni karar daha aldıklarını açıklayan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılmalarına karar verdik. Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaklardır. İkinci olarak belirtmek isterim ki, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır."

Yerlikaya, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

Vatandaşlara ayrıca araçlarında mutlaka kış lastiği olması uyarısında bulunan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7/24 vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Vali Ali Yerlikaya, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gece gündüz demeden görev yapan bütün çalışanlara teşekkürlerini iletti.

İstanbul Valisi Yerlikaya karla mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya karla mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya karla mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya karla mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı - Son Dakika


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