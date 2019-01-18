İstanbul Valisi Yerlikaya Karne Dağıtım Törenine Katıldı
1 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya karne dağıtım törenine katıldıİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karne dağıtım törenine katıldı.
İstanbul Valisi
Yerlikaya karne dağıtım törenine katıldı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karne dağıtım törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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