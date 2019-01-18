Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya Karne Dağıtım Törenine Katıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya Karne Dağıtım Törenine Katıldı

1 saat önce

İstanbul Valisi Yerlikaya karne dağıtım törenine katıldıİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karne dağıtım törenine katıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya karne dağıtım törenine katıldı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karne dağıtım törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

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