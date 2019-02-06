İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de Az Önce Görüştüm....
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler.
İstanbul Valisi
Yerlikaya: "Kartal
Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA
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