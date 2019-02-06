Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de Az Önce Görüştüm....

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de Az Önce Görüştüm....

1 saat önce

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler.

İstanbul Valisi Yerlikaya:
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA

İstanbul Valisi, Kartal, Güncel
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