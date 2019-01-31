İstanbul Valisi Yerlikaya, Kentte Düzenlenen Operasyonlarda 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildiğini ve...
56 dakika önce
İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valisi
Yerlikaya, kentte düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:13 Kaynak: AA
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