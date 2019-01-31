Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya, Kentte Düzenlenen Operasyonlarda 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildiğini ve...

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kentte Düzenlenen Operasyonlarda 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildiğini ve...

56 dakika önce

İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kentte Düzenlenen Operasyonlarda 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildiğini ve..., System.String[]
İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:13 Kaynak: AA

İstanbul Valisi, Güncel
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