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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak"
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle ilgili açıkladığı yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışılacağını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle ilgili açıkladığı yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışılacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede açıkladıkları yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Bu tedbirlerin uygulanmasında tüm İstanbulluların sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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