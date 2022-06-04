İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211 bin 495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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