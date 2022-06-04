İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

04.06.2022 22:45
İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211 bin 495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Büyükkılıç: 'LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz' Başkan Büyükkılıç: 'LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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