Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211 bin 495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

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