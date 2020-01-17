İstanbul Valisi Yerlikaya, lösemi hastası Kerem'in karnesini evinde verdi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lösemi tedavisi gördüğü için öğretmenlerden evde birebir eğitim alan küçük Kerem'in karnesini evine götürdü. Küçük Kerem'e bir de karne hediyesi veren Yerlikaya, "Sizin evinize misafir olduk. Karne sevincini Kerem'le beraber sizin evinizde yaşayacağız. Karne heyecanı en masum en güzel heyecan" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lösemi tedavisi gördüğü için öğretmenlerden evde birebir eğitim alan küçük Kerem'i karne günü dolayısıyla evinde ziyaret etti. Küçük Kerem'in karnesini evine götürerek takdim eden Vali Yerlikaya Kerem'e bir de karne hediyesi verdi. Kerem'le birlikte karne heyecanı yaşadığını söyleyen Vali Yerlikaya, "Farklı bir şey yapalım dedik. Hep okula gidiyoruz. Bugün milli eğitim müdürünü yalnız başına okula gönderdik. O gitti, 2 milyon 859 bin öğrencimize karne verdi geldi. Biz de dedik. 535 tane yavrumuz aynı Kerem'imiz gibi evde eğitim görüyor. Biz de eve gidelim evde eğitim alan yavrumuzun karnesini İstanbul Valiliği olarak kendimiz taktim edelim dedik. Dolayısıyla sizin evinize misafir olduk. Karne sevincini Kerem'le beraber sizin evinizde yaşayacağız. Karne heyecanı en masum en güzel heyecan. Dua ediyoruz Rabbim şifa versin" ifadelerini kullandı.



Küçük Kerem'e karnesini kendi elleriyle veren İstanbul Valisi Yerlikaya bu anları sosyal medyadan da paylaştı. Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kerem,Lösemi tedavisi görüyor. İstanbul'daki 535 öğrencimiz gibi eğitimine evde devam ediyor. Öğretmenlerimiz Kerem'in evine gelip birebir ders yapıyor. Kerem, Takdir aldı. Ben de Karne ve Takdir Belgesini evinde teslim ettim. Tebrikler Kerem" - İSTANBUL