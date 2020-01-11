İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına... - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına herhangi bir çağrının gelmediğini bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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