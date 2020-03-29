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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık"
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarının ardından boş kalan meydanların ve sahillerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kaya paylaşımında, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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