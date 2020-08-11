İstanbul Valisi Yerlikaya, mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinin koordinasyonu için mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 'sağlık için, hepimiz için' denetimlerinin koordinasyonu için mülki idare amirlerimiz ile video konferans gerçekleştirdik. 39 ilçemizde gün boyu denetimler devam edecek. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."