İstanbul'da yarıyıl tatili öncesi ders bitim saatleri erkene alındı - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, remi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın başlayacak yarıyıl tatili öncesi ders bitim saatlerinin erkene alındığını açıkladı.
Yerlikaya, "21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda; sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."
Kaynak: DHA
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