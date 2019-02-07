İstanbul Valisi Yerlikaya Ölü Sayısının 10'a Yükseldiğini Açıkladı
1 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya ölü sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı Vali Yerlikaya'dan Kartal'da çöken binaya ilişkin yeni açıklamaİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu akşam saat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 kişinin daha enkazda cansız bedenine ulaşıldığını, böylece...
İstanbul Valisi
Yerlikaya ölü sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı
Vali Yerlikaya'dan Kartal
'da çöken binaya ilişkin yeni açıklama
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu akşam saat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 kişinin daha enkazda cansız bedenine ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 10'a ulaştığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu akşam sosyal medya hesabı üzerinden Kartal'da çöken binaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada; "Kartal İlçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokakta 6 şubat Çarşamba
günü saat 16: 00 sıralarında meydan gelen Yeşilyurt
apartmanının çökmesi nedeniyle Valiliğimizce oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün saat 17: 30 itibariyle Valiliğimizce yapılan basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşlarımızın da 13 olduğu bildirilmişti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19: 15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaşmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." dedi
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:49 Kaynak: İHA
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