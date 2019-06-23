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İstanbul Valisi Yerlikaya oyunu kullandı

54 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy Aybars Ak Ortaokulunda oyunu kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy Aybars Ak Ortaokulunda oyunu kullandı.
Eşi Hatice Nur Yerlikaya ile oy kullanacağı Aybars Ak Ortaokuluna gelen Vali Yerlikaya, vatandaşlarla selamlaştı.
Oy kullanacağı 1123 numaralı sandığa giden Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın oy vermesinin ardından oyunu kullandı.
Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Yerlikaya, okuldan çıkarken, tekerlekli sandalyedeki 73 yaşındaki bir vatandaşın oy kullanabilmesi için ambulans çağırdı.
Ambulansın gelmesinden sonra tekerlekli sandalyedeki vatandaş, sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı.
İstanbul Valisi Yerlikaya oyunu kullandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:52 Kaynak: AA
Hatice Nur, Bakırköy, İstanbul Valisi, Güncel
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