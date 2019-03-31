İstanbul Valisi Yerlikaya Oyunu Kulllandı
38 dakika önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, oyunu Bakırköy'de Aybars Ak Ortaokulu'nda kullandı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, oyunu Bakırköy
'de Aybars Ak Ortaokulu'nda kullandı.
Eşi Hatice Nur
Yerlikaya ile saat 09.45'te oy kullanacağı Aybars Ak Ortaokulu'na gelen Vali Yerlikaya, burada vatandaşlarla selamlaştı. Oy kullanacağı '1123' numaralı sandığa giden Vali Yerlikaya, eşinin oyunu kullanmasının ardından, kendisine verilen oy pusulası ve mühürle kabine girdi. Oyunu kullanan Vali Yerlikaya, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
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