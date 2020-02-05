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İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Pistten çıkan uçak) İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre; 139 yaralı...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Pistten çıkan uçak) İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre; 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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