İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar civar hastanelere 120 yaralı taşıdık"

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Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim