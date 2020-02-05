İstanbul Valisi Yerlikaya, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun... - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, Sabiha Gökçen 'de uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı