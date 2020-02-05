İstanbul Valisi Yerlikaya, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun... - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun durumunun iyi olduğunu bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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