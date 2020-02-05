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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik."
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:48 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik."
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