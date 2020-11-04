İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sanayi kesiminde çalışanların sabah 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı" - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sanayi kesiminde çalışanların sabah 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı"

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, açıklamada "Sanayi kesimi çalışanlarının sabah 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacaktır." dedi.

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