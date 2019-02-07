Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Devamlı Suretle Hem Bize...

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Devamlı Suretle Hem Bize...

2 saat önce

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya:
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:52 Kaynak: AA

İstanbul Valisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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