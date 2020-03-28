İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirde bazı faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirde bazı faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı Açıklaması
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı tedbir olarak piknik, balık tutma, spor, yürüyüş gibi bazı alanlarda kısıtlamaya gidildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı tedbir olarak piknik, balık tutma, spor, yürüyüş gibi bazı alanlarda kısıtlamaya gidildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler ile İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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