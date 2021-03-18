İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1 - Son Dakika

İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1

18.03.2021 16:13

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,"Bugün vatan için aziz canlarını feda eden 13 kahraman şehidimizin kıymetli ailelerine ve gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden 15 gazimize milletimizin şükran duygularını ifade etmek için devlet övünç madalyalarını takdim ediyoruz"Beyza Nur GÜLER-Buğra...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

"Bugün vatan için aziz canlarını feda eden 13 kahraman şehidimizin kıymetli ailelerine ve gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden 15 gazimize milletimizin şükran duygularını ifade etmek için devlet övünç madalyalarını takdim ediyoruz"

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul,(DHA) - İSTANBUL'da 13 şehit ailesi ile 15 gaziye, Devlet Övünç Madalyası verildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi.

Hilton Bomonti Oteli'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla devam etti. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua etti.

"ŞEHİTLERİMİZİN ADINI DA AZİZ HATIRALARINI DA DÜNYA DURDUKÇA YAŞATACAĞIZ"

"Çanakkale bizim mahşerimizdir, milletimizin yeniden dirildiği, imanın imkanı yendiği yerdir" diyen Vali Yerlikaya, "Bize cennet bir vatan bıraktılar. Bunun için bastığımız yeri toprak diyerek geçmiyoruz. Biliyoruz ki toprağı sıksak şüheda fışkıracak. İşte böyle şanlı bir günde şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum. İstiklal marşımızın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif, 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiiriyle onlara büyük bir anıt dikti. 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber.' Evet onları efendimiz kucağını açarak karşılıyor. Doğrusu mübarek vatanın her bir karışında başında bir taşı dahi olmayan nice isimsiz kahramanlar var. O kahramanlarımızdan biri de Çanakkale şehidimiz yüzbaşı Yusuf Kenan'dır. 25 Nisan sabahı İkiz koyuna çıkan 2500 düşman askerini 250 kişilik bölükle durdurmuş, tüm askeriyle birlikte şehadet şerbetini içmiştir. Sancaktepe'de yeni yapılan mesleki ve teknik Anadolu lisemiz Yüzbaşı Yusuf Kenan adıyla şereflendirdi. ve Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunlarının da katıldığı bir törenle okulumuzun açılışını yaptık. Allah'ın izniyle şehitlerimizin adını da aziz hatıralarını da dünya durdukça yaşatacağız" dedi.

'ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILAN O YALÇIN İRADE BUGÜN DİMDİK AYAKTADIR"

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu ülkede bayrak inmez, ezan susmaz. Çünkü söz konusu vatansa 7'den 70'e asker kesiliriz. Korkmayız ölümden. Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. Bizler değerlerimiz için yaşar, değerlerimiz için can veririz. Bu uğurda canından geçerek şehadet ve gazilik mekanına ulaşanlar için en büyük müjdeyi Rabbimiz veriyor: 'Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridir. Ama siz anlayamazsınız' buyuruyor. Balkanlardan Çanakkale'ye, Kafkaslardan Galiçya'ya, Sakarya'dan büyük taarruza, coğrafyamızın dört bir köşesinde savaştık. Dedelerimiz, atalarımız, babalarımızın izinde Kore'de, Kıbrıs'ta mücadele ettik. Vatanın selameti için memleketin dört bir yanında, Afrin'de, Elbab'da, İdlib'te, Gara'da, Akdeniz'de, Libya'da o nöbeti tutan aynı ruhlar, aynı ecdadın evlatlarıdır. Çanakkale'yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır. Bugün vatan için aziz canlarını feda eden 13 kahraman şehidimizin kıymetli ailelerine ve gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden 15 gazimize milletimizin şükran duygularını ifade etmek için devlet övünç madalyalarını takdim ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyorum. Bu vatan toprağında, nazlı hilalin gölgesinde müsterih olunuz ki yaşıyoruz, yaşayacağız inşallah. Vatan sağ olsun"

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından 15 gazi ve 13 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve beratlarını takdim etti. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1
İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1
İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1
İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1
İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1
İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1
İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1
İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1

Çanakkale, İstanbul, Yüzbaşı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİ... -1 - Son Dakika


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