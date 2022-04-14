İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı

14.04.2022 00:37
İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iftarda Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz ile bir araya geldi. Twitter'dan bir açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Bu akşam iftarımızı Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın kıymetli ailesi, Hakkı ağabeyimiz ve Saadet ablamız ile birlikte yaptık. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun" dedi.


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Mehmet Selim Kiraz, Cumhuriyet, İstanbul, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı - Son Dakika


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