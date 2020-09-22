Vali Yerlikaya, Silivri'deki muhtarlarla pandemi toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'deki mahalle muhtarlarıyla koronavirüs tedbirleri ve filyasyon takip çalışmaları konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yerlikaya, koordinasyonunda Silivri Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Daire Başkanı Suna Üstüner, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe sağlık, emniyet ve jandarma müdürleri ve muhtarlar katıldı.

İstanbul'da yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, Vali Yerlikaya, muhtarlara salgınla mücadelede kapsamında yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, konuşmasında, salgın sürecinde büyük önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, 14 günlük karantina süresinin önemini vurguladı. Yerlikaya, "14 günlük karantinayı tamamlayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek insani görevimiz. Ama karantinaya uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atanlara adli ve idari işlem yapmak da vazifemiz." açıklamasını yaptı.

Pandemi sürecindeki çalışmalara ve vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı muhtarlara teşekkür eden Yerlikaya, "Hayat devam edecek; herkes işine, gücüne, eğitimine devam edecek. Ama biz tedbirlerimizi almayı, salgın tamamen bitene kadar görevimizi hassasiyetle yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Silivri İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, salgınla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, muhtarlarla istişarede bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı sonrasında Silivri Köy Pazarı ve Boğluca Deresi üzerine bulunan tarihi köprüyü ziyaret etti. İlçede incelemelerde bulunan Yerlikaya, vatandaşlarla da sohbet etti.