İstanbul Valisi Yerlikaya: "Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık' - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık"

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı bölgede yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık.

İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı bölgede yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı bölgeye geldi. Vali Yerlikaya burada basına bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50 60 metre sürükleniyor. TEM'den E5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 40 metre yüksekten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112'miz, itfaiyemiz, AFAD'ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar. Sağlık Bakanımız da Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Birazda havalimanındaki kriz merkezine geçeceğiz. 1 saat sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Bir sat önceki rakamla şimdiki rakam farklı. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından, bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları eper vakit sürdü. 1 2 arkadaşımız haricinde yaralıların hepsi hafif. Havalimanı şu anda kapalı" dedi.

(İHA)

İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı
Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 04:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Yerlikaya: "Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]