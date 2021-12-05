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İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'nde konuştu Açıklaması

05.12.2021 15:31
İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'nde konuştu Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanımızın öncülüğünde İstanbul'da, afet ve acil durumlara karşı gereken önlemleri alıyor, çalışmalarımıza büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanımızın öncülüğünde İstanbul'da, afet ve acil durumlara karşı gereken önlemleri alıyor, çalışmalarımıza büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz." dedi.

Vali Yerlikaya, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli"ndeki konuşmasında, Türk medeniyetinin gönülden yapılan hizmetlerin eşsiz örnekleriyle dolu olduğunu, vakıflar, STK'ler veya kurumların dünyanın her bir köşesinde millet adına gönüllü hizmet verdiklerini dile getirdi.

17 Ağustos depreminde binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, "Hatırlarsınız, tüm televizyon ve radyo kanallarında deprem bölgelerinde gönüllülere ihtiyaç olduğu duyuruluyordu. Ancak ne kadar iyi niyetli olursa olsun, eğitim almamış, organize olmayan, gönüllü çalışmaların bazen, yarardan çok zarar getirdiğine de maalesef şahit olduk. Burada yaşanan tecrübelerden yola çıkarak, afetlere karşı yol haritamızı hazırlamaya başladık. Arama kurtarma ve insani yardım alanında başlayan gönüllülük çalışmaları, kısa sürede hamdolsun güzel bir noktaya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 2009 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurulmasıyla kriz yönetiminden, risk yönetimi anlayışına geçildiğini ve afetlere hazır olma noktasında yepyeni bir başlangıç yaşandığını vurguladı.

"27 çalışma grubu ile 700'e yakın toplantı yaptık"

Muhtemel afetlere hazırlığın hiçbir zaman bitmeyen bir süreç olduğunu kaydeden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'umuzda, 2019'da yaşadığımız 5,8'lik Silivri depremi ile hafta başında yaşadığımız lodos fırtınası, bizlere yeni tecrübeler kazandırdı. İçişleri Bakanımızın öncülüğünde İstanbul'da, afet ve acil durumlara karşı gereken önlemleri alıyor, çalışmalarımıza büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz. Bu yıl, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 27 çalışma grubu ile 700'e yakın toplantı yaptık. Bu sayede, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, yerel operasyon planlarının geliştirilmesi ve kapasite arttırılmasına yönelik önemli kazanımlar elde ettik. Bu yılın başında başladığımız İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'nı (İRAP) yakın bir zamanda tamamlayacağız. Şimdiye kadar, 37 ilçemizde İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin kurulumu tamamlandı. 2 ilçemizde de yılsonuna kadar faaliyete geçecek. 39 ilçemizde 962 mahalle irtibat merkezi kurduk. Toplanma alanı sayısını 5 bin 598'e çıkardık."

Bu sene İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen afet eğitim seferberliği ile toplam 7 milyon 508 bin vatandaşa eğitim verildiğini söyleyen Yerlikaya, bu rakamın yıl sonunda 8,5 milyona ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Afet farkındalık eğitimlerini sürdürdüklerinden söz eden Yerlikaya, ilçe belediyeleri ve STK ekipleriyle 1224 kişiye hafif arama kurtarma eğitimi, 750 kişiye kentsel arama kurtarma eğitimi, 319 kişiye ise yüksekte ve derinde çalışma eğitimi verildiğini belirtti.

AFAD gönüllü sayısını artıracaklarını bildiren Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"AFAD Gönüllülük Projesi ülkemizde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımız öncülüğünde başlatılan en önemli farkındalık projelerinden birisi. Bir yandan afet öncesinde, anında ve sonrasında yapılacak hazırlıkları tamamlarken, diğer yandan da afetlerle mücadele etmek durumundayız. Bir afetzedenin kurtarılması için uzatılacak yardım elinin ve karanlığın içine doğan umut ışığının kıymeti ölçülemez. Bir insanı yaşatmak, tüm insanlığı yaşatmak gibidir."

İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'nde konuştu Açıklaması
İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'nde konuştu Açıklaması

Ali Yerlikaya, İstanbul, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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