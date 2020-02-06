İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: '(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için... - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...

6 saat önce

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü 8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı, Rus generalin koordine ettiği iddia edildi Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

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