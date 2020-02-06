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İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:50 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır."
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