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İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:04 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır."
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