İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: '(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için... - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul Valisi Yerlikaya: (Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...

İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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