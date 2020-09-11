İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekip, 3... - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekip, 3...
İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yapıldığını, kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yapıldığını, kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.
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