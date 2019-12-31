İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

6 saat önce

Toplantıdan görüntüler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıdan görüntüler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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