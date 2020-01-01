İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentin yeni yılda doğan ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentin yeni yılda doğan ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vali Yerlikaya'ya eşi Hatice Nur Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve hastane başhekimi eşlik etti.

Yerlikaya, önce Gülcihan- Selim Bericek çiftinin 2 kilo 795 gram dünyaya gelen kız bebeği "Aselina"yı ziyaret etti. İstanbul'da doğan 2019'un son bebeğine tam altın takan Yerlikaya, anneye ise çiçek takdim etti.

Bericek çiftini tebrik eden Yerlikaya, daha sonra yeni yılın ilk bebeğine ziyarette bulundu.

Anne Sönmez ve baba Gökhan Ortahisar'ı tebrik eden Yerlikaya, 3 kilo 695 gram dünyaya gelen ve "Barkın" adı verilen erkek bebeğe de tam altın taktı.

Her iki bebeğe hayırlı ömürler dileyen Vali Yerlikaya, "Hayırlı olsun. İstanbul'da 2020'nin ilk bebeği bu yavrumuz. Tebrik ediyoruz, Allah bahtını açık etsin, hayırlı evlat etsin. Ne mutlu size. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılımız öncelikle annesine, bebeğine, babasına, tüm akrabalarına, şehrimize, ülkemize ve bütün insanlığa barış getirsin, huzur getirsin." diye konuştu.

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu

Son Dakika Haberleri
07:28 Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika
07:16 Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
07:16 Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
07:13 Taksim araç trafiğine açıldı - Son Dakika
07:09 Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 07:41:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]