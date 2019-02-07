İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yıkılan Binanın Yanındaki Apartmanda Risk Var"
46 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Kartal Cevizli
Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:29 Kaynak: AA
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