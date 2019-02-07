Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yıkılan Binanın Yanındaki Apartmanda Risk Var"

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yıkılan Binanın Yanındaki Apartmanda Risk Var"

46 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazına ilişkin açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:29 Kaynak: AA

Cevizli, Kartal, İstanbul Valisi, Güncel
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