Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek' - Son Dakika
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek"
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava yolu ile yurt içi uçuşlarda yarın saat 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava yolu ile yurt içi uçuşlarda yarın saat 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:
"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:24 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar