İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava yolu ile yurt içi uçuşlarda yarın saat 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.

Ancak; tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Seyahat İzin Kurulu'ndan izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerdir.

Bugün saat 20.00'den itibaren İstanbul Havalimanı'nda belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza 'Seyahat İzin Kurulu' tarafından 'Seyahat İzin Belgesi' düzenlenmeye başlanacaktır."