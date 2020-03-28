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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yurt içi uçuşlarda 29 Mart 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi'...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yurt içi uçuşlarda 29 Mart 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yurt içi uçuşlarda 29 Mart 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek. Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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