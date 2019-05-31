İstanbul Valisinden bayram mesajı

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yakınları ziyaret etmek için yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yaparak, "Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen...

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yakınları ziyaret etmek için yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yaparak, "Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen sevdiklerinize gecikmeyin. Kazasız belasız, sevinçli ve huzurlu yolculuklar hepimizi mutlu edecektir." dedi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı mesajı paylaşıldı.

Buna göre, ramazanın ardından kutlu bir bayrama daha kavuşulduğunu ifade eden Yerlikaya, herkesin bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Büyüklerin ellerinden öpmek, küçükleri sevindirmek, küsleri barıştırmak, hastaları ziyaret etmek, kimsesizlerin yanında olmak, yoksullara kol kanat germek. Hepsi bayramlarda tazelediğimiz bizi biz yapan değerlerimiz, geleneklerimiz. Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız.

Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum."

Bayramda birçok vatandaşın yola çıkacağını belirten Yerlikaya, her zaman olduğu gibi aşırı hızın, dikkatsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun kazaların en önemli sebebi olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, ruhen ve bedenen kendini iyi hissetmeyenlerin yola çıkmamasını isteyerek, "Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen sevdiklerinize gecikmeyin. Kazasız belasız, sevinçli ve huzurlu yolculuklar hepimizi mutlu edecektir.

Huzurlu bir bayram geçirmeniz için İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm birim ve hizmet merkezlerimiz görevinin başında olacak.

Bayramın tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum. Hayırlı Bayramlar." açıklaması yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı

UBER sürücüleri sistemin kapanmasına saatler kala Binali Yıldırım'dan yardım istedi

İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler