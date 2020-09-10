İstanbul Valisinden filyasyon açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, İstanbul'da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu açıkladı. Ayrıca 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Ortalama filyasyon süremizi 16'dan 15 saate düşürdük. Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL