Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisinden Taksim'de İnceleme ve Açıklama

İstanbul Valisinden Taksim'de İnceleme ve Açıklama

2 saat önce

İstanbul - İSTANBUL VALİSİNDEN TAKSİM'DE İNCELEME VE AÇIKLAMA(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - İSTANBUL VALİSİNDEN TAKSİM'DE İNCELEME VE AÇIKLAMA(Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:26 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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