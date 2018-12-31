İstanbul Valisinden Taksim'de İnceleme ve Açıklama
2 saat önce
İstanbul - İSTANBUL VALİSİNDEN TAKSİM'DE İNCELEME VE AÇIKLAMA(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- İSTANBUL VALİSİNDEN TAKSİM'DE İNCELEME VE AÇIKLAMA(Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:26 Kaynak: DHA
Bankacılık Sektörünün Karı 50 Milyar Lirayı Geçti
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı