Son dakika haber: 11 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 13 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: 11 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 13 gözaltı

14.10.2022 11:26

Son dakika haberi... Telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ağına düşürdükleri 18 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandıran çete çökertildi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ağına düşürdükleri 18 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandıran çete çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon başlattı. Vatandaşların para ve ziynet eşyalarını alan, kontör dolandırıcılığı diye tabir edilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalandı.

Kurbanların toplam 11 milyon lira dolandırmışlar

Yapılan incelemelerde, çete üyelerinin ülke genelinde faaliyet gösterdiği, ağına düşürdükleri 18 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Çete üyelerinin bir kişi 4 buçuk milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Dolandırıcıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Dolandırıcıların farklı illerde ağına düşürdükleri vatandaşlardan para aldıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Dolandırıcıların telefon ile kurbanlarını aradığını ve bir şüphelinin de ağına düşürdüğü kişiden para aldığı görüntülere yansıdı. Şüphelilerin yakalanma anları da görüntüler de yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 11 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 13 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: 11 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 13 gözaltı - Son Dakika
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