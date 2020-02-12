İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatının (BKA), ülkelerinde şirket kuran ve Almancayı da iyi bilen F.Ö. liderliğindeki bir suç örgütünün, İstanbul'da oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandırdığını raporla bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Savcılık, çağrı merkezi üzerinden aradıkları 20 kişiyi, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp 3 milyon avro dolandırdığı, paraları kara veya hava yoluyla Türkiye'ye getirdiği belirlenen 5'i Alman 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Almanya Federal Polis Teşkilatı ise Türkiye ile eş zamanlı olarak 21'i Alman, 15'i Türk, 1'i Arnavut, 2'si Brezilyalı ve 1'i de Polonyalı olan 40 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden çoğunun yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.