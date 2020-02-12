İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika Dünya

İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

6 saat önce

Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye ile eş zamanlı olarak 21'i Alman, 15'i Türk, 1'i Arnavut, 2'si Brezilyalı ve 1'i de Polonyalı olan 40 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlattı.

İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatının (BKA), ülkelerinde şirket kuran ve Almancayı da iyi bilen F.Ö. liderliğindeki bir suç örgütünün, İstanbul'da oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandırdığını raporla bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

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İstanbul, Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:00 
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