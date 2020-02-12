İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatının (BKA), ülkelerinde şirket kuran ve Almancayı da iyi bilen F.Ö. liderliğindeki bir suç örgütünün, İstanbul'da oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandırdığını raporla bildirmesi üzerine çalışma başlattı.