İstanbul ve Alman polisinin ortak dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatınca, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddiasıyla iki ülkede yakalanan 85 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Operasyon kapsamında Türkiye'de yakalanan 44 şüpheli ile Almanya'da gözaltına alınan 41 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da adliyeye sevk edilen 44 zanlıdan 17'si tutuklanırken 27'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Almaya'da adli makamlara çıkarılan 41 şüphelinin ise tamamı tutuklandı.

Operasyon hakkında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatının (BKA), ülkelerinde şirket kuran ve Almancayı da iyi bilen F.Ö'nün elebaşı olduğu bir suç örgütünün, İstanbul'da oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandırdığını raporla bildirmesi üzerine çalışma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda 12 Şubat'ta İstanbul, Antalya ve Muğla'da operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çağrı merkezi üzerinden aradıkları 20 kişiyi, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp 3 milyon avro dolandırdığı, paraları kara veya hava yoluyla Türkiye'ye getirdiği belirlenen 44 kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyonun Almanya ayağını gerçekleştiren Almanya Federal Polis Teşkilatı ise 41 şüpheliyi yakalamıştı.